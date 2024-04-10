Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Путин в поздравлении мусульман заявил об их вкладе в сплоченность России

Мусульмане вносят большой вклад в укрепление сплоченности России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении верующих с Ураза-байрамом. Фрагмент сообщения главы государства приводит ТАСС.

В среду, 10 апреля, мусульмане отмечают Ураза-байрам.

Путин также указал на роль мусульманской общины в сохранении межнационального согласия в России.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опроверг сообщения о якобы появившейся рекомендации мусульманам столицы остаться дома в Ураза-байрам. Распространение подобных слухов направлено на разжигание розни в российском обществе, заявил он.