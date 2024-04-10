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08:39, 10 апреля 2024Россия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Путин в поздравлении мусульман заявил об их вкладе в сплоченность России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Мусульмане вносят большой вклад в укрепление сплоченности России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении верующих с Ураза-байрамом. Фрагмент сообщения главы государства приводит ТАСС.

В среду, 10 апреля, мусульмане отмечают Ураза-байрам.

Путин также указал на роль мусульманской общины в сохранении межнационального согласия в России.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опроверг сообщения о якобы появившейся рекомендации мусульманам столицы остаться дома в Ураза-байрам. Распространение подобных слухов направлено на разжигание розни в российском обществе, заявил он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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