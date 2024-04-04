Муфтий Москвы опроверг рекомендацию мусульманам остаться дома в Ураз-Байрам

Аляутдинов опроверг рекомендацию мусульманам Москвы молиться дома в Ураз-Байрам

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал фейком рекомендацию мусульманам столицы молиться дома в день празднования Ураза-Байрама. Данные об этом он опроверг в беседе с РБК.

По словам Аляутдинова, информация об ограничениях не имеет отношения к действительности и направлена на «разжигание некоей розни в нашем обществе». Он заверил, что празднования будут проходить в штатном режиме.

3 апреля в сети распространился документ, якобы разосланный столичным префектам, которым поручили сообщить мусульманам об ограничениях, введенных в Москве на фоне мусульманского праздника. Отдельное внимание попросили уделить горожанам, приехавшим из Центральной Азии.

Ранее в Крыму предложили ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России. По словам председателя межнациональной миссии республики Заура Смирнова, перед российским обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам в этой сфере.

3 апреля о попытках расколоть многонациональную Россию также говорил президент страны Владимир Путин. Он заявил, что это была одна из главных целей заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».