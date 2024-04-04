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03:41, 4 апреля 2024Россия

В Крыму предложили ужесточить наказание за разжигание розни

В Крыму предложили ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

Фото: Ulf Maude / Globallookpress.com

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России, сообщает РИА Новости.

По словам политика Смирнова, в российском обществе есть задача противостоять попыткам Украины по разжиганию межнациональной розни в России, в частности в Крыму, с помощью информационных атак.

«Перед нашим обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам в этой сфере. Если возникнут предпосылки, то для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни», — заявил Смирнов.

По его словам, Запад использует межнациональные отношения в качестве одного из главных инструментов для развала страны. При этом Смирнов подчеркнул, что сегодня Россия благодаря позиции президента Владимира Путина демонстрирует небывалое единство народов и конфессий.

Ранее стали раскрыты планы главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский аналитик в области безопасности Михаил Самус заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский планирует наступать на Крым в 2024 году при помощи F-16.

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      Марина Совина
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