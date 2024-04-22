Раскрыты главные признаки микроизмены

Микроизмена — то есть поступки и действия человека, которые заставляют его партнера сомневаться в его верности и преданности — может выдавать себя несколькими признаками, рассказала сексотерапевт, семейный терапевт Оксана Штыркова. Эти признаки она перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

О микроизмене, говорит эксперт, красноречиво свидетельствует секстинг — интимная переписка или флирт в мессенджерах. К спорному виду микроизмен она отнесла лайки или комментарии в соцсетях. «Сам по себе лайк или комментарий не несет в себе ничего позитивного или негативного. Но если мужчина не говорит своей женщине комплиментов и при этом активно пишет хвалебные комментарии другим девушкам в соцсетях, это может обидеть», — объяснила Штыркова.

Насторожить должны слишком тесная дружба мужчины и женщины, например, с коллегой противоположного пола, включающая откровенные разговоры, переглядывания и прикосновения, частые совместные командировки.

Кроме того, добавила Штыркова, микроизменой можно считать желание человека вести свою страничку на сайтах знакомств, обновлять свои анкеты, листать фотографии других людей и переписываться. А вот общение с бывшими Штыркова не считает обязательным признаком микроизмены. «Иногда человек должен поддерживать контакт из-за общих дел, имущества, ребенка, совместных друзей или родственников», — говорит она.

Наконец, микроизмену могут выдать вещи, которые носит человек — привычка снимать обручальное кольцо на работу или на встречу с друзьями или внезапная смена стиля. «Рекомендую еще в начале отношений обсудить, что каждый из вас называет изменой, какое поведение считает неприемлемым и воспринимает болезненно», — заключила терапевт.

Ранее эксперт по отношениям Трейси Кокс заявила, что представители некоторых профессий изменяют своим партнерам чаще, чем остальные люди. Первыми Кокс назвала пилотов и бортпроводников.