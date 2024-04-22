Российский военный попытался скрыться от службы и был приговорен к пяти годам

В Томске суд приговорил военного к пяти годам колонии за уклонение от службы

Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Александра Скорика к пяти годам колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 25 июля 2023 года Скорик без уважительных причин не вернулся на службу из отпуска. 27 октября 2023 года сотрудники военной полиции нашли осужденного и доставили его в военную комендатуру.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Александра Баева, уклонившегося от службы.