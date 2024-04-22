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07:37, 22 апреля 2024Экономика

Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Как мир планирует отказаться от нефти и газа?

Канцлер Германии Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива в мире
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии открытия Ганноверской ярмарки заявил, что эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу.

Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов

Олаф Шольцканцлер Германии

При этом политик поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере за обеспечение ФРГ газом после разрыва торговых связей с Россией.

В декабре прошлого года Шольц возложил ответственность за рост цент на энергоносители в Европе на президента России Владимира Путина. По его словам, правительство Германии вынуждено закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ, и это обходится значительно дороже.

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18 апреля 2024

О неизбежном отказе от ископаемого топлива заявлял генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на форуме в Давосе в январе 2024 года назвал поэтапный отказ от ископаемого вида топлива неизбежным и выступил за «правильный переход к возобновляемым источникам энергии».

Позвольте мне ясно дать понять, что отказ от ископаемого топлива очень важен и неизбежен. Давайте надеяться, что это не произойдет слишком поздно

Антониу Гутерришгенсек ООН

В свою очередь генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Насер призывал оставить фантазии об отказе от нефти. По его словам, текущая стратегия перехода на зеленую энергетику терпит неудачу, сталкиваясь с реальностью.

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15 апреля 2024

Участники климатического саммита в Дубае запланировали отказаться от ископаемого топлива к 2050 году

В декабре 2023-го страны-участницы климатического саммита в Дубае (COP28) одобрили соглашение с призывом к отказу от ископаемого топлива к 2050 году.

Согласно принятому документу, страны договорились быстро и организованно отказаться от использования ископаемого топлива в энергетических системах. Также участники саммита должны внести вклад в усилия по переходу на зеленые технологии.

К 2050 году также планируется выйти на нулевой уровень выброса парниковых газов. Соглашение стало первым документом, где говорится об отказе от основы существования мировой экономики — нефти и газа.

Председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер отметил, что глобальный отказ от ископаемого топлива неизбежен, но переход на новые источники энергии потребует времени.

Постепенный отказ от ископаемого топлива неизбежен и необходим — и это произойдет. Но вы не можете отключить мир от существующей энергетической системы до того, как построите новую

Султан бен Ахмед аль-Джабер председатель COP28

В апреле прошлого года независимый аналитический центр Ember в своем докладе заявил, что рекордная доля зеленой энергии может предвещать конец эпохи ископаемого топлива. В 2022 году на солнечные и ветряные электростанции пришлось 12 процентов генерации энергии в мире — показатель оказался на два процентных пункта больше прошлого максимума.

Однако год спустя исследование Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US выяснило, что крупнейшие страны продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие добычи ископаемого топлива в бедных странах, отказываясь сдерживать свои обещания по климату.

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      Марина Совина
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