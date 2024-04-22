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11:51, 22 апреля 2024Силовые структуры

СКР объявил в розыск причастных к расправе над бизнесменом в Балашихе мужчин

СК: причастным к убийству бизнесмена в Балашихе заочно предъявили обвинение

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи заочно предъявили обвинение двум мужчинам по делу о расправе над бизнесменом в подмосковной Балашихе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

У ведомства появились данные о причастности граждан к преступлению. Они в составе группы по предварительному сговору выстрелили из травматического пистолета, переделанного под боевое огнестрельное оружие, в предпринимателя. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли пистолет, пули, гильзы, вещи потерпевшего и биологические следы.

Мужчин обвиняют по пункту «ж» части 2 статьи 105 и пункту «а» части 3 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Они объявлены в розыск. Вскоре следствие будет ходатайствовать перед судом о заочном аресте обвиняемых.

Ранее стало известно, что пострадавший бизнесмен — 60-летний хозяин универсама Назим Ахмедов. В течение последних 13 лет Ахмедов являлся управляющим магазином «Юнис» на улице Свердлова, владельцем которого была его жена.

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      Екатерина Кашурникова
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