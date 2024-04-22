Суд арестовал дядю Аббасова по делу о расправе над москвичом из-за парковки

В Москве суд арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве байкера из-за парковки

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Бахтияра Аббасова по делу о расправе над байкером из-за замечания о неправильной парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бахтияр Аббасов пробудет в СИЗО два месяца, до 18 июня. Он является дядей Шахина Аббасова, который, как полагает следствие, ударил ножом потерпевшего, и отцом другого фигуранта дела --Шахрата Аббасова.

По данным РИА Новости, свою вину мужчина не признал, заявив, что не имеет отношения к преступлению. По его словам, в момент расправы он находился дома и не давал своим родственникам советов. Следователь по делу указала на данные биллинга телефона мужчины, а также на крепкие родственные связи Аббасовых.

Бахтияр Аббасов получил российское гражданство в 2023 году — как утверждают следователи, незаконно.