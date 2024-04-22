В США сообщили об уничтожении установки для ударов по коалиции в Сирии

Истребитель американской коалиции в Сирии уничтожил пусковую установку

Истребитель американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии, из которой был неудачный пуск якобы по силам США в районе базы Румалин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванное официально лицо из США.

«Истребитель уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», — говорится в сообщении агентства.

Ранее иракское движение «Катаиб Хезболлах» сообщило, что возобновляет атаки против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака.

Накануне стало известно, что американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ракетному удару и атаке беспилотника. Сообщалось, что по объекту в аэропорту Харраб-эль-Джейр были выпущены четыре ракеты.