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09:21, 22 апреля 2024Мир

В США сообщили об уничтожении установки для ударов по коалиции в Сирии

Истребитель американской коалиции в Сирии уничтожил пусковую установку

Фото: Toby Melville / Reuters

Истребитель американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии, из которой был неудачный пуск якобы по силам США в районе базы Румалин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванное официально лицо из США.

«Истребитель уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», — говорится в сообщении агентства.

Ранее иракское движение «Катаиб Хезболлах» сообщило, что возобновляет атаки против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака.

Накануне стало известно, что американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ракетному удару и атаке беспилотника. Сообщалось, что по объекту в аэропорту Харраб-эль-Джейр были выпущены четыре ракеты.

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      Варвара Кошечкина
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