В ФРГ подняли вопрос о готовности одобрить условия РФ на переговорах с Украиной

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о готовности ФРГ одобрить условия России по мирным переговорам с Украиной. Подобный способ избежать замораживания конфликта Вейель предложил в своем обращении к немецкому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Рассматривает ли федеральное правительство возможность содействия прекращению войны на Украине в форме "замораживания", в том числе посредством условия, при котором Украина не отвоюет всю свою территорию по состоянию до 24 февраля 2022 года и/или до 18 марта 2014 года?» — говорилось в парламентском запросе Вейеля.

Ответ на вопрос депутата предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. Он подчеркнул, что, по мнению правительства ФРГ, время, формат и содержание возможных переговоров с Россией по мирному урегулированию должно решать исключительно правительство Украины.

«Федеральное правительство поддерживает мирный план из 10 пунктов, представленный Украиной. На данный момент это единственное предложение, которое может заложить основу для справедливого и прочного мира для Украины», — отметил Баггер.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Россия больше не имеет доверия к украинскому руководству по вопросам переговоров о прекращении огня и заключении мира. По словам главы ведомства, после провала попыток договориться с Киевом в рамках Стамбульского формата, когда украинские дипломаты отказались продолжать диалог, Москва укрепилась в намерении продолжать военную операцию.

«[Однако] мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — подчеркнул глава МИД.