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12:59, 19 апреля 2024Бывший СССР

Лавров рассказал о недоверии к украинским властям в вопросе переговоров

Глава МИД Лавров заявил, что у России нет веры Украине в вопросах переговоров

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

У России нет веры украинскому руководству по вопросам переговоров о прекращении огня и заключении мира. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с «Говорит Москва».

По его словам, после провала попыток договориться с Киевом в рамках Стамбульского формата, когда украинские дипломаты отказались продолжать диалог, Москва укрепилась в намерении продолжать военную операцию.

«[Однако] мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по формуле мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

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