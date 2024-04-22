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19:17, 22 апреля 2024Россия

В Чечне появится новый город

Глава Чечни Кадыров сообщил, что станица Шелковская получит статус города
Мечеть в с. Шелковская

Мечеть в с. Шелковская. Фото: Джалвади Малаев / Wikipedia

Станица Шелковская в Чечне приобретет статус города. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города», — написал политик.

Он пояснил, что перевод населенного пункта в другой статус позволит решать вопросы местного назначения, а также развивать различные производства и повысить привлекательность Шелковской для инвесторов.

1 января 2024 года в Чечне появился новый город Ойсхар. Рамзан Кадыров добавил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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