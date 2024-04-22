В ЕС анонсировали начало поставок Украине снарядов по инициативе Чехии

Боррель: поставки Украине снарядов по инициативе Чехии начнутся в мае-июне

Первые поставки снарядов Украине по чешской инициативе начнутся в ближайшие пару месяцев, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Его цитирует РИА Новости.

«Украине не хватает оружия для защиты и отражения агрессии», — сказал дипломат. Он также анонсировал, что поставки боеприпасов, закупленных по инициативе Чехии, начнутся в конце мая или начале июня.

Ранее глава Минфина Чехии Збинек Станюра заявил, что некоторые страны решили анонимно присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины.