Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 22 апреля 2024Мир

В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

Депутат Германии Хофрайтер: новый пакет помощи США Украине может быть последним
Антон Хофрайтер

Антон Хофрайтер. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Новый пакет помощи Украине, принятый в США, может стать последним. Такое мнение выразил председатель европейского комитета в бундестаге (парламенте Германии) Антон Хофрайтер, сообщает n-tv.

«Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгий срок или вообще последний», — заявил Хофрайтер.

Депутат указал на длительную задержку в одобрении нового пакета помощи и посчитал, что в Европе осознали непостоянство поддержки Украины со стороны США.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине на сумму около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Аэропорт Еревана перестал принимать и отправлять рейсы

      Глава разведки Украины признался в использовании Telegram

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше