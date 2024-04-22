В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

Депутат Германии Хофрайтер: новый пакет помощи США Украине может быть последним

Новый пакет помощи Украине, принятый в США, может стать последним. Такое мнение выразил председатель европейского комитета в бундестаге (парламенте Германии) Антон Хофрайтер, сообщает n-tv.

«Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгий срок или вообще последний», — заявил Хофрайтер.

Депутат указал на длительную задержку в одобрении нового пакета помощи и посчитал, что в Европе осознали непостоянство поддержки Украины со стороны США.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине на сумму около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.