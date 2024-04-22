В ЛНР сообщили о существенных потерях ВСУ на сватовско-кременском направлении

Марочко: украинские войска несут существенные потери на сватовском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери на сватовско-кременском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, потери ВСУ на этом участке фронта с 15 по 21 апреля выросли на 25 процентов по сравнению с началом месяца.

Ранее Марочко сообщал, что российским войскам удалось выровнять линию фронта на некоторых участках сватовско-кременского направления в ЛНР. Он отметил, что российские военные также смогли закрепиться на новых рубежах для дальнейшего продвижения по территории республики.

Помимо этого, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что взятие российскими войсками села Новомихайловка приближает окружение Угледара.