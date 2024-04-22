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16:15, 22 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о закреплении российских военных на новых рубежах

Марочко заявил, что российские войска закрепились на новых рубежах в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским войскам удалось выровнять линию фронта на некоторых участках сватовско-кременского направления в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС

Марочко отметил, что российские военные также смогли закрепиться на новых рубежах для дальнейшего продвижения по территории республики.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что взятие российскими войсками села Новомихайловка в ДНР приближает окружение Угледара. О переходе Новомихайловки под контроль ВС РФ стало известно 22 апреля.

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      Алевтина Запольская
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