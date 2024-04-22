В московском хостеле нашли мужчину с ножевыми ранениями

СК: на востоке Москвы в хостеле нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

На востоке Москвы в хостеле нашли мужчину с ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчину без признаков жизни обнаружили утром 22 апреля в хостеле на Малой Семеновской. На его теле было множество ножевых ранений. Сейчас следователи работают на месте трагедии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 42-летний боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Алексей Серов расчленил 47-летнюю женщину.

