Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:33, 22 апреля 2024Россия

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля

Фото: Unsplash.com

В России началась самая длинная рабочая неделя в году, которая продлится с 22 по 27 апреля. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Выходной с 27 апреля перенесут на 29 апреля, а 30 апреля станет выходным из-за переноса выходного со 2 ноября.

После шестидневной рабочей недели жителей страны ждут длинные выходные в связи с майскими праздниками. Те, кто работает по пятидневному графику, будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Как мир планирует отказаться от нефти и газа?

      19-летнюю дочь Кадырова наградили медалью

      Во Франции отметили нежелание Европы отправлять Украине ЗРК Patriot

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в преддверии майских праздников

      Стало известно о повреждении складов в Одесской области

      Россиянин выстрелил в жену и попытался расправиться с собой

      Врач назвала быстрые способы похудеть к лету

      Москвичам назвали самый холодный день на этой неделе

      В России началась шестидневная рабочая неделя

      50-летняя любительница молодых мужчин рассказала о трудностях в личной жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше