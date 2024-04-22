В Великобритании предрекли ВСУ новые потери территорий

Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят России часть подконтрольных территорий в 2024 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступят России часть подконтрольных Киеву территорий в 2024 году. Об этом заявил директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл, сообщает Reuters.

«По сути, то, на что мы рассчитываем в 2024 году, — это, насколько это вообще возможно, сильная оборонительная позиция [Украины], но с учетом того, что украинцы, вероятно, уступят некоторые территории русским», — отметил эксперт из Великобритании.

По его мнению, это стало результатом провала прошлогоднего контрнаступления Украины, которая не смогла «существенно прорвать российские позиции», а также длительных задержек одобрения и предоставления американской военной помощи.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов рассказал, что тактика ВСУ после получения помощи от США будет прежней. По его мнению, это может продлить военные действия, но ситуацию на фронте никак не изменит.