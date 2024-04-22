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21:50, 22 апреля 2024Мир

Ведомствам в Германии порекомендовали избегать контактов с Россией

Посол Нечаев: ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать любых контактов с Россией

Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что ведомствам в ФРГ была дана рекомендация избегать любых контактов с представителями РФ. Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

«Сегодня общепринятой практикой является объяснение нынешних проблем Германии "российским влиянием" и следствием российской политики», — добавил дипломат.

Нечаев отметил, что диалог между Москвой и Берлином был приостановлен по инициативе немецкой стороны. Посол указал, что ФРГ предпочла сделать ставку на конфронтацию с РФ, «отвергнув десятилетия позитивного опыта сотрудничества».

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      Маргарита Пименова
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