Военный эксперт заявил о заинтересованности Польши в американском ядерном оружии

Военный эксперт Коновалов: Польша обрадовалась бы американскому ядерному оружию

Польша, как и Украина, пытается использовать НАТО в своих интересах, поэтому Варшава была бы рада разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов, чьи слова приводит «Абзац».

По его словам, на данный момент на территории Европы находится около 150 тактических ядерных бомб типа Б-61, которые постепенно заменяют на новую модификацию. Вашингтон рассматривал возможность размещения ядерного оружия в Турции, однако пока этот вопрос висит в воздухе.

Коновалов отметил, что США понимают, что Польша не является тем союзником, которому можно доверять, особенно в контексте ядерного оружия.

«Польша, как и Украина, пытается использовать альянс в своих интересах. Однако американцы просчитывают эту политику, они все прекрасно понимают. В НАТО всем очевидно, что поляки были бы очень рады разместить американское ядерное оружие на своей территории, но для того, чтобы потом повернуть ситуацию в свою пользу», — пояснил эксперт.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие, принадлежащее Соединенным Штатам. Он также подчеркнул, что Варшава имеет обязательства в рамках членства в военном блоке. В связи с этим практика размещения ядерного оружия является «простой реализацией общей политики». Он добавил, что американская сторона напрямую спрашивала его о готовности и он подтвердил ее.