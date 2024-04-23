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03:47, 23 апреля 2024Мир

В США предрекли крах мира фантазий Зеленского

Риттер: российские войска адаптируется к поставкам любых новых вооружений ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку армия России имеет численное преимущество и обладает способностью адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

Он напомнил, что Соединенные Штаты уже передавали Киеву реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают», — отметил он. В связи с этим экс-разведчик предрек, что поставка ATACMS поспособствует изменению положения ВСУ лишь «на какое-то время», после чего российские войска вновь адаптируются, «и все реалии на поле боя вернутся на круги своя».

Риттер отметил, что за Россией остается превосходство по вооружениям. «Мы видим, как они приближаются к краху. Так что [президент Украины Владимир] Зеленский живет в каком-то мире фантазий», — заявил он.

Ранее Риттер отметил, что в настоящее время у ВСУ нет достаточного личного состава для защиты фронта. «Сколько бы им не дали денег, это не даст им живой силы», — сказал экс-разведчик.

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      Марина Совина
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