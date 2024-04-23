Алиев назвал реалистичные сроки подписания мирного договора с Арменией

Алиев назвал реалистичным подписание мирного договора с Арменией до ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал реалистичные сроки для подписания мирного договора Баку с Ереваном. Заявление главы республики приводит ТАСС.

«Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29 (Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре в Баку — прим. «Ленты.ру»), по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным», — отметил Алиев.

Он уточнил, что после достижения соглашения по базовым принципам стороны смогут потратить время на детализацию положений. Президент страны также добавил, что для этого Ереван и Баку должны «просто работать от души».

Ранее Алиев подтвердил, что Баку принял предложение о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мероприятие с участием глав внешнеполитических ведомств республик может состояться в Казахстане в случае получения аналогичного согласия от Еревана.