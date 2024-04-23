Алиев высказался о перевооружении Армении другими странами

Алиев: мы не будем ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению

Азербайджан не будет ждать, пока другие страны вооружают Армению для противостояния с Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас», — заявил Алиев.

По его словам, другие страны вооружают Ереван открыто и демонстративно, пытаясь «Азербайджану что-то доказать таким образом». Баку четко довел, как заявил Алиев, эту позицию до правительства Армении и стран, которые «пытаются проявлять заботу об Армении».

«Если мы увидим серьезную угрозу для себя, нам придется принимать серьезные меры», — заключил азербайджанский лидер.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор не упоминается в трехстороннем заявлении о создании дорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. Он добавил, что Армения уже более трех лет нарушает это положение и намеревается его отменить.