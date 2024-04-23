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15:52, 23 апреля 2024Бывший СССР

Алиев пожаловался на отсутствие Зангезурского коридора в договоре с Арменией

Алиев заявил, что Зангезурский коридор не упоминается в трехстороннем заявлении

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор не упоминается в трехстороннем заявлении о создании дорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. Его слова передает «Sputnik Азербайджан».

«Зангезурский коридор не упоминается в трехстороннем заявлении, однако там прописано, что между восточной частью Азербайджана и Нахчываном должно быть дорожное сообщение, контроль над которым должны обеспечивать российские пограничники», — заявил Алиев.

Он добавил, что Армения уже более трех лет нарушает это положение и намеревается его отменить. Азербайджану и Армении, по его словам, нужно доработать детали мирного соглашения, потому как стороны как никогда близки к его подписанию.

Ранее Ильхам Алиев принял предложение Казахстана провести встречу азербайджанского и армянского министров иностранных дел в республике.

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