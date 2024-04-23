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17:54, 23 апреля 2024Ценности

Алсу высказалась о дорогой одежде для детей

Российская певица Алсу не покупает детям дорогую одежду

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская певица Алсу высказала свое мнение о дорогостоящих вещах для детей. На эту тему она поговорила с Натальей Подольской в ее шоу «Ваша Наташа», опубликованном на YouTube.

Исполнительница заявила, что предпочитает не гнаться за брендами и придерживается такого же принципа в воспитании своих дочерей и сына. По словам знаменитости, ее дети не избалованы, поскольку она не покупает им дорогую одежду. Кроме того, младшая дочь артистки Микелла часто донашивает различные предметы гардероба за старше Сафиной.

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«Я очень редко приобретала им в детстве брендовые вещи. Покупать какую-то футболочку за 500 долларов [46 тысяч рублей], чтобы ребенок через два месяца из нее вырос. В чем смысл?» — отметила Алсу и добавила, что у нее один размер с дочерьми, поэтому они часто обмениваются пиджаками и платьями друг с другом.

В ноябре 2023 года Алсу рассказала о способе избавиться от волнения перед концертами.

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      Карина Черных
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