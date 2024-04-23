Алсу высказалась о дорогой одежде для детей

Российская певица Алсу не покупает детям дорогую одежду

Российская певица Алсу высказала свое мнение о дорогостоящих вещах для детей. На эту тему она поговорила с Натальей Подольской в ее шоу «Ваша Наташа», опубликованном на YouTube.

Исполнительница заявила, что предпочитает не гнаться за брендами и придерживается такого же принципа в воспитании своих дочерей и сына. По словам знаменитости, ее дети не избалованы, поскольку она не покупает им дорогую одежду. Кроме того, младшая дочь артистки Микелла часто донашивает различные предметы гардероба за старше Сафиной.

«Я очень редко приобретала им в детстве брендовые вещи. Покупать какую-то футболочку за 500 долларов [46 тысяч рублей], чтобы ребенок через два месяца из нее вырос. В чем смысл?» — отметила Алсу и добавила, что у нее один размер с дочерьми, поэтому они часто обмениваются пиджаками и платьями друг с другом.

В ноябре 2023 года Алсу рассказала о способе избавиться от волнения перед концертами.