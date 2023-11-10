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21:03, 10 ноября 2023Культура

Алсу рассказала о способе избавиться от волнения перед концертами

Певица Алсу призналась, что читает молитву перед концертами, чтобы успокоиться

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская поп-певица Алсу призналась, что всегда читает молитву перед концертами, чтобы избавиться от волнения. Ее слова приводит «Пятый канал».

Исполнительница рассказала, что данный способ всегда ей помогает успокоиться. По ее словам, не смотря на большой опыт выступлений выход на сцену ей дается непросто. Алсу также пояснила, что слова молитвы знает с детства — ее научила бабушка.

«Мне кажется, когда артист теряет мандраж, это становится неинтересным. То, что он делает, ему становится совсем неинтересным. А так, когда есть ответственность, когда есть огонь, то мандраж обязательно присутствует», — отметила 40-летняя звезда, посоветовав начинающим артистам «не потерять себя» и не забывать про цель.

Ранее сообщалось, что российский певец и тиктокер Иван Минеев, известный под псевдонимом Xolidayboy, который ранее получил повестку в военкомат, упал в обморок во время концерта в Ставрополе. По данным портала, исполнитель почувствовал себя плохо прямо на сцене «Абрикос-арены». Отмечается, что причиной обморока артиста могла стать сильная жара. Музыканта унесли со сцены, а за кулисами ему оказали медицинскую помощь.

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      Сергей Равин
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