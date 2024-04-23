WP: сенатор Эрнст заявил, что Украина уже проиграла из-за медлительности США

Украина уже потерпела поражение в военном конфликте с Россией, потому что США были медлительны в предоставлении военной помощи. С таким заявлением выступил американский республиканский сенатор от штата Айова Джонни Эрнст, его цитирует газета The Washington Post (WP).

«Украина проиграла, потому что мы не поспешили с ответом», — сказал парламентарий, добавив, что из-за этого Вашингтон потерял авторитет на международной арене.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением Киева.