Учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней ученице

В США 38-летнюю учительницу обвинили в домогательствах к 13-летней девочке

В США учительницу из штата Нью-Джерси обвинили в «непристойных прикосновениях» к ученице средней школы. Об этом сообщает New York Post.

В центре скандала оказалась 38-летняя Дженна Шабика из города Морганвилл. Заявление против нее подала мать предполагаемой пострадавшей. Она заявила, что Шабика сексуально домогалась ее 13-летней дочери в коридоре школы 13 марта. По словам родительницы, свидетелем преступления стал один из сотрудников школы. Кроме того, действия Шабики якобы попали на записи камеры видеонаблюдения.

В ходе разбирательства выяснилось, что учительница дружила с семьей девочки и неоднократно бывала у нее в гостях. Мать пострадавшей назвала Шабику «хищницей» и обвинила школьный совет в том, что во время месячной проверки ее не отстранили от работы.

Сама учительница отказалась комментировать обвинения. Ее адвокат обвинил истцов во лжи. «Во взаимодействиях Дженны и ученицы 13 марта не было абсолютно ничего противозаконного, непристойного или аморального, — заявил юрист. — К сожалению, в результате лживых и необоснованных обвинений Дженна и ее семья стала мишенью многочисленных угроз».

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