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13:27, 23 апреля 2024Культура

Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора

Актер Болдуин выбил телефон у активистки после ее вопроса о гибели оператора

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский актер театра и кино Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, артист находился в одном из кафе Нью-Йорка, когда к нему подошла протестующая против военных действий в Палестине. Активистка начала снимать звезду на телефон и требовать от него высказаться о конфликте Израиля и Палестины, назвав последнюю страну свободной.

Болдуин не стал выполнять требования женщины и попросил сотрудников кафе вызвать полицию. Тогда активистка припомнила актеру о трагических событиях во время съемок фильма «Ржавчина», когда он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Протестующая начала спрашивать артиста о том, почему он не находится в тюрьме, совершив преступление, после чего Болдуин выбил телефон из ее рук.

В начале года Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора в 2021 году. Судебное заседанию по делу назначено на 10 июля.

После случившегося актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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