Бритни Спирс приспустила трусы во время откровенного танца
Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео с фанатами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В размещенном ролике 42-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в черном бюстгальтере и трусах, оформленных желто-синим леопардовым принтом. При этом она надела черные ковбойские сапоги и кроп-топ, который частично обнажал ее грудь.
Во время танца знаменитость несколько раз приспускала с бедер нижнее белье и принимала откровенные позы. Публикация набрала более 262 тысяч лайков.
Ранее сообщалось, что Бритни Спирс призналась в ненависти к своей внешности. Тогда певица поделилась снимком, на котором запечатлела себя, лежа на кровати. В описании к посту знаменитость рассказала, что недавно обновила цвет волос, однако очень сожалеет об этом.