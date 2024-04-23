Бывший глава польского МВД назвал главу парламентской комиссии свиньей

RMF24: экс-глава МВД Польши Каминьский назвал главу комиссии парламента свиньей

Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал свиньей главу парламентской комиссии Дариуша Йоньского. Его слова приводит RMF24.

В 2020 году президентские выборы в Польше должны были пройти в онлайн-формате с помощью электронной почты, однако они тогда не состоялись. Занимавшего в то время пост главы МВД Каминьского решили допросить на заседании в парламенте, чтобы выявить возможные нарушения, которые привели к такому исходу.

Глава расследовавшей этот вопрос комиссии Сейма Дариуш Йоньский сослался на показания одного из свидетелей, который заявил, что бывший глава МВД «пришел в ярость» и предлагал уничтожить противников выборов во время пребывания на вилле бывшего премьер-министра. Каминьский эту информацию отрицал.

«Находились ли вы под воздействием наркотиков или одурманивающих веществ — в общем, были ли в трезвом состоянии ума?» — спросил Йоньский. «Господин, вы свинья», — сказал Каминьский и удалился из зала Сейма.

В январе полиция задержала бывшего главу польского МВД и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Позднее Каминьский начал голодовку в СИЗО.