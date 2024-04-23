Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 23 апреля 2024Мир

Бывший глава польского МВД назвал главу парламентской комиссии свиньей

RMF24: экс-глава МВД Польши Каминьский назвал главу комиссии парламента свиньей
Мариуш Каминьский

Мариуш Каминьский. Фото: Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал свиньей главу парламентской комиссии Дариуша Йоньского. Его слова приводит RMF24.

В 2020 году президентские выборы в Польше должны были пройти в онлайн-формате с помощью электронной почты, однако они тогда не состоялись. Занимавшего в то время пост главы МВД Каминьского решили допросить на заседании в парламенте, чтобы выявить возможные нарушения, которые привели к такому исходу.

Глава расследовавшей этот вопрос комиссии Сейма Дариуш Йоньский сослался на показания одного из свидетелей, который заявил, что бывший глава МВД «пришел в ярость» и предлагал уничтожить противников выборов во время пребывания на вилле бывшего премьер-министра. Каминьский эту информацию отрицал.

«Находились ли вы под воздействием наркотиков или одурманивающих веществ — в общем, были ли в трезвом состоянии ума?» — спросил Йоньский. «Господин, вы свинья», — сказал Каминьский и удалился из зала Сейма.

В январе полиция задержала бывшего главу польского МВД и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Позднее Каминьский начал голодовку в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь это понял и Пашинян». Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

      Евросоюз приготовил санкции для поставщиков военных товаров в Россию

      Россиян предупредили о вызывающих выпадение волос препаратах

      Клуб НХЛ подписал с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

      Поставки российских «Панцирей» нарастят вдвое

      Появились новые подробности о задержании главы МЧС Чечни Цакаева

      Мужчина спас пожилую пару из горящей машины за несколько секунд до взрыва

      Бывший глава польского МВД назвал главу парламентской комиссии свиньей

      Пассажирку американской авиакомпании нашли бездыханной на рейсе в Африку

      Диетолог раскрыла лучший гарнир к шашлыку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше