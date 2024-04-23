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15:32, 23 апреля 2024Ценности

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс пришла на вечеринку в платье матери 25-летней давности

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис пришла на вечеринку в ее платье 25-летней давности

Фото: @carys.douglas

Дочь актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Кэрис Зета Дуглас повторила образ матери 25-летней давности. Соответствующий материал публикует Page Six.

Девушка поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с празднования своего 21-летия. Так, она пришла на вечеринку в облегающем атласном платье-комбинации розового оттенка с кружевной отделкой французского бренда Ungaro. При этом наследница звездной пары распустила волосы, уложив их с объемом у корней.

Отмечается, что в данном наряде ее мать, исполнившая роль в фильме «Маска Зорро», появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards в 1999 году.

Ранее в апреле американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея также повторила образ манекенщицы Синди Кроуфорд 33-летней давности.

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      Алина Гостева
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