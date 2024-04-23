Дочь Кэтрин Зеты-Джонс пришла на вечеринку в платье матери 25-летней давности

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис пришла на вечеринку в ее платье 25-летней давности

Дочь актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Кэрис Зета Дуглас повторила образ матери 25-летней давности. Соответствующий материал публикует Page Six.

Девушка поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с празднования своего 21-летия. Так, она пришла на вечеринку в облегающем атласном платье-комбинации розового оттенка с кружевной отделкой французского бренда Ungaro. При этом наследница звездной пары распустила волосы, уложив их с объемом у корней.

Отмечается, что в данном наряде ее мать, исполнившая роль в фильме «Маска Зорро», появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards в 1999 году.

Ранее в апреле американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея также повторила образ манекенщицы Синди Кроуфорд 33-летней давности.