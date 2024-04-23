Экспорт оружия «диктаторским режимам» назвали проблемой военного производства ЕС

Sipri: ЕС экспортирует оружие диктаторам и тратит на него больше денег, чем РФ

Военное производство в Европейском союзе (ЕС) нескоординированно, из-за чего оружие приходится экспортировать жестким «диктаторским режимам». Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri).

Кроме того, старший научный сотрудник Боннского международного центра по изучению конфликтов и военный эксперт Макс Мутшлер заявляет, что европейские государства вместе взятые тратят на армию значительно больше денег, чем Россия. По его словам, в Европе нет общей системы закупок, что снижает эффективность отрасли.

Согласно отчету, ФРГ становится европейским оружейным гигантом. «В прошлом году Германия потратила 66,8 миллиарда долларов на оборонное оборудование, что на девять процентов больше, чем в предыдущем году (...) Если федеральное правительство достигнет цели НАТО в два процента валового внутреннего продукта в будущем, Германия станет четвертым по величине финансистом вооружений в мире», — говорится в материале.

Однако Мутшлер отмечает, что у Германии нет национального рынка для сложных систем вооружения. При плохо скоординированной оружейной промышленности экспорт вооружений становится практически неизбежным по экономическим причинам, поэтому страны продают оружие жестким диктаторским режимам, например, Саудовской Аравии или Египту.

По его словам, факт того, что автократические государства внезапно будут определены как партнеры по безопасности и ценностям, вызывает тревогу. «Эти страны должны получить немецкое оружие, потому что оно служит интересам безопасности Германии на Ближнем Востоке. Я считаю это весьма проблематичным», — заключил эксперт.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС поставить Украине системы ПВО. Он подчеркнул, что Киеву не хватает оружия.