Энн Хэтэуэй призналась в принудительных поцелуях на кастинге в Голливуде

Актриса Хэтэуэй призналась, что ее вынуждали целоваться с мужчинами на кастинге

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что на одном из кастингов ее принудили к поцелуям с мужчинами. Об этом звезда рассказала V Magazine.

Актриса рассказала, что в 2000-х годах считалось нормальным просить звезду поцеловать незнакомого человека на площадке «для проверки химии». «Мне сказали: "Сегодня к нам придут 10 парней, и ты выберешь. Разве ты не рада поцеловаться со всеми ними?" И я подумала: "Со мной что-то не так?" Потому что я не была взволнована», — вспомнила Хэтэуэй.

Звезда рассказала, что находилась в начале своей карьеры и приняла предложение о поцелуях. Актриса подчеркнула, что с ней обходились вежливо. «Просто это было очень трудное время», — заключила она.

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