Глава Гагаузии заявила о давлении на членов семей оппозиционеров

Глава Гагаузии Гуцул заявила о давлении на семьи участников съезда в Москве

Власти Молдавии оказывают давление на членов семей участников съезда оппозиционного блока «Победа» в Москве. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, сообщает ТАСС.

Гуцул прокомментировала обыски у вернувшихся в Молдавию участников создания блока «Победа». Она отметила, что провести съезд на территории страны было бы невозможно из-за давления правительства.

«К сожалению, подвергаются давлению, угрозам и семьи людей. Наши визиты в Россию с каждым разом становятся все страшнее для властей Молдавии», — заявила политик.

Ранее заместитель главы Антикоррупционного центра Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил о проведении обысков у 150 сторонников блока «Победа» по обвинению в контрабанде. Он рассказал, что Таможенная служба Молдавии получила сообщение о попытке ввоза в страну без декларации денежных средств.