Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:38, 23 апреля 2024Наука и техника

Предсказана рекордная жара предстоящим летом

Geophysical Research Letters: предстоящее лето побьет рекорды температуры

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Ученые-климатологи из Калифорнийского университета в Беркли предсказали, что предстоящее лето с большой вероятностью побьет рекорды температуры и влажности из-за Эль-Ниньо. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Прогноз применим к многим регионам мира, включая Индию и большую часть Африки, Центральную и Южную Америку и Австралию, но также включает Флориду и Техас. Большинство здоровых людей могут переносить сухую жару, однако сочетание высокой температуры воздуха и повышенной влажности представляет серьезный стресс для организма. Чем выше влажность, тем меньше пота испаряется, что снижает охлаждающий эффект и затрудняет регуляцию внутренней температуры тела в пределах нормы.

Причиной экстремальной жары и влажности станет Эль-Ниньо — максимальная фаза колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Самые высокие температуры на верхнем уровне достигаются примерно через пять месяцев после пиков Эль-Ниньо. Последний пик произошел в декабре 2023 года.

Предполагается, что средняя максимальная температура по влажному термометру в тропических регионах в 2024 году составит 26,2 градуса Цельсия с вероятностью побить существующие рекорды 68 процентов. В теплых и влажных средах, таких как тропики, температура по влажному термометру выше 30 градусов Цельсия может привести к необратимому тепловому стрессу.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МЧС Чечни обещал изнасиловать задержавших его полицейских. Генерала отбили «ахматовцы» с оружием

      На Украине рассказали о катастрофе из-за отсутствия людей

      Бросившего коктейль Молотова в здание российского военкомата задержали

      США отказались возобновлять ядерные испытания

      Пригожин нашел причину скандального поведения Кологривого

      Самолет с пассажирами на борту экстренно сменил курс из-за дыма в салоне

      Одной категории россиян продлят выплаты на погашение ипотеки

      Люди пострадали при взрыве дрона-камикадзе ВСУ возле российского предприятия

      Жителям ряда регионов России пообещали «настоящее лето»

      Блогерша пролетела на вертолете над пляжем и сбросила на туристов пачки денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше