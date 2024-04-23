Предсказана рекордная жара предстоящим летом

Geophysical Research Letters: предстоящее лето побьет рекорды температуры

Ученые-климатологи из Калифорнийского университета в Беркли предсказали, что предстоящее лето с большой вероятностью побьет рекорды температуры и влажности из-за Эль-Ниньо. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Прогноз применим к многим регионам мира, включая Индию и большую часть Африки, Центральную и Южную Америку и Австралию, но также включает Флориду и Техас. Большинство здоровых людей могут переносить сухую жару, однако сочетание высокой температуры воздуха и повышенной влажности представляет серьезный стресс для организма. Чем выше влажность, тем меньше пота испаряется, что снижает охлаждающий эффект и затрудняет регуляцию внутренней температуры тела в пределах нормы.

Причиной экстремальной жары и влажности станет Эль-Ниньо — максимальная фаза колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Самые высокие температуры на верхнем уровне достигаются примерно через пять месяцев после пиков Эль-Ниньо. Последний пик произошел в декабре 2023 года.

Предполагается, что средняя максимальная температура по влажному термометру в тропических регионах в 2024 году составит 26,2 градуса Цельсия с вероятностью побить существующие рекорды 68 процентов. В теплых и влажных средах, таких как тропики, температура по влажному термометру выше 30 градусов Цельсия может привести к необратимому тепловому стрессу.