Историк Лазар: новый пакет помощи США Украине может стать последним

Историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар счел новый пакет американской помощи Киеву последним, который утвердит Конгресс. Он добавил в разговоре с РИА Новости, что поддержка от Штатов вряд ли окажет решающее значение на ход конфликта.

«Если Украина не добьется радикального изменения ситуации на поле боя, ее перспективы в целом не поменяются. Страна попросту не имеет шансов победить противника, у которого в четыре раза больше людей и в десять раз сильнее экономика», — объяснил собеседник агентства. Лазар также предположил, что после завершения конфликта Россия станет силой, «с которой европейцам придется считаться».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку армия России имеет численное преимущество и обладает способностью адаптироваться к новым условиям.