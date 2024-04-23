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04:09, 23 апреля 2024Мир

Карлсон обвинил США в финансировании тирании на Украине

Карлсон: США выделяют деньги на построение тирании на Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США в выделении средств на построение тирании на Украине, где «нет даже намека на демократию». Об этом он заявил на видео, размещенном в соцсети X.

«Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно?», — возмутился журналист. Карлсон назвал постыдным тот факт, что Вашингтон финансирует государство, руководство которого «преследует христиан».

Ранее Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, к которому он обращался с многочисленными запросами на проведение интервью, проигнорировал его предложения. Журналист отметил, что также предлагал спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону провести интервью, но не получил ответа.

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