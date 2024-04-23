Киеву посоветовали отказаться от цели выйти на границы 1991 года

NYT: цель Украины выйти на границы 1991 нереалистична

Киеву стоит отказаться от цели выйти на границы 1991 года, поскольку она является нереалистичной, считает обозреватель The New York Times Герман Лопес. По мнению журналиста, если украинские власти выберут менее радикальную цель, у них появится шанс сохранить оставшуюся территорию государства.

Кроме того, как утверждает автор статьи, критики недавно одобренного американского пакета помощи Киеву сомневаются в том, что поддержка США даст Украине ощутимое превосходство на поле боя. «Для России этот конфликт имеет большее значение, чем для Запада, и Россия выделяет на него больше ресурсов», — признал Лопес.

