Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 23 апреля 2024Мир

Киеву посоветовали отказаться от цели выйти на границы 1991 года

NYT: цель Украины выйти на границы 1991 нереалистична

Киеву стоит отказаться от цели выйти на границы 1991 года, поскольку она является нереалистичной, считает обозреватель The New York Times Герман Лопес. По мнению журналиста, если украинские власти выберут менее радикальную цель, у них появится шанс сохранить оставшуюся территорию государства.

Кроме того, как утверждает автор статьи, критики недавно одобренного американского пакета помощи Киеву сомневаются в том, что поддержка США даст Украине ощутимое превосходство на поле боя. «Для России этот конфликт имеет большее значение, чем для Запада, и Россия выделяет на него больше ресурсов», — признал Лопес.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией. Теперь украинцы будут жить в Шампани и Ольвиополе

      Российский суд дал 10 лет мужчине по делу о диверсии и госизмене

      Киеву посоветовали отказаться от цели выйти на границы 1991 года

      Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России

      В Германии предложили способ избежать замораживания конфликта на Украине

      Испуганному сексуальной активностью жены мужчине дали совет

      В российских компаниях пожаловались на бесполезных сотрудников

      Тарасова раскрыла секрет похудения

      Родственники иностранных наемников раскрыли их мотивацию ехать на Украину

      Apple рекомендовали немедленно создать дешевый iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше