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17:10, 23 апреля 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» сделал предположение о цели выделения денег США Украине

Командир «Ахмата» Алаудинов предположил, на что пойдут деньги США на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Выделенные США Украине деньги, вероятно, пойдут на дальнобойные ракеты, которыми украинские военные попытаются провести атаку на Крымский мост. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Украине, я так полагаю, сейчас будут давать все, что у Запада есть дальнобойное», — сообщил он.

По словам Апти Алаудинова, какой бы ни была западная помощь, Украина не сможет собрать нужное ей количество войск, чтобы сделать на линии соприкосновения «что-то решающее».

Ранее украинский посол Оксана Макарова признала сложности с поиском оружия для ВСУ в США.

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      Илья Таксюр
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