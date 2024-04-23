Командир «Ахмата» сделал предположение о цели выделения денег США Украине

Командир «Ахмата» Алаудинов предположил, на что пойдут деньги США на Украине

Выделенные США Украине деньги, вероятно, пойдут на дальнобойные ракеты, которыми украинские военные попытаются провести атаку на Крымский мост. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Украине, я так полагаю, сейчас будут давать все, что у Запада есть дальнобойное», — сообщил он.

По словам Апти Алаудинова, какой бы ни была западная помощь, Украина не сможет собрать нужное ей количество войск, чтобы сделать на линии соприкосновения «что-то решающее».

Ранее украинский посол Оксана Макарова признала сложности с поиском оружия для ВСУ в США.