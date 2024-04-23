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15:00, 23 апреля 2024Бывший СССР

Украинский посол признала сложности с поиском оружия для ВСУ в США

Посол Украины Маркарова: найти в США оружие для ВСУ может быть проблемой

Фото: Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова признала сложности с поиском в Соединенных Штатах оружия и техники на всю сумму, предусмотренную в законопроекте о помощи республике. Об этом она заявила в интервью «Европейской правде».

По ее словам, вопрос наличия у Вашингтона необходимых Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники и оружия остается актуальным.

«Есть программы, по которым мы можем получать эту технику, покупать или получать из запасов. А второе — насколько быстро мы ее находим, проверяем, насколько быстро приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана», - пояснила дипломат.

Ранее Маркарова сообщала, что уже в апреле Киев может получить первую часть вооружения из нового пакета американской военной помощи.

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      Алевтина Запольская
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