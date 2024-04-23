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14:06, 23 апреля 2024Бывший СССР

Украинский посол назвала сроки получения части вооружения от США

Украинский посол Маркарова: Киев получит часть вооружения от США в апреле

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

Украина может в апреле получить первую часть вооружения из нового пакета американской военной помощи. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова, пишет ZN.UA.

Дипломат надеется, что процесс принятия закона завершится как можно быстрее. Как только он вступит в силу, вооружение будет отправлено Украине. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над пакетами военной помощи без остановки. «Поэтому я думаю, что это будет очень быстро», — сказала Маркарова.

Ранее сообщалось, что США готовы поставить оружие Украине за несколько дней после того, как Сенат одобрит законопроект Палаты представителей о помощи республике и его подпишет президент Джо Байден. Уточнялось, что Вашингтон планирует в первую очередь направить снаряды, перехватчики для ПВО и оружие дальнего действия.

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      Кристина Есикова
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