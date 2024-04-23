Командир «Ахмата» сделал прогноз о сроке отступления ВСУ

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов: украинский фронт посыплется в мае или июне

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие в зоне специальной военной операции, начнут сыпаться в мае или июне. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РБК.

Он отметил, что украинские подразделения концентрируются в тех направлениях, где собираются наступать российские войска.

«Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что в конце мая, в июне противник должен посыпаться на большей части своих направлений», — сказал Алаудинов.

По его словам, Российскую армию «вряд ли остановят американские, европейские деньги».

Ранее Апти Алаудинов предположил, что выделенные США деньги Украине пойдут на уничтожение Крымского моста.