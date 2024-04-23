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23:34, 23 апреля 2024Бывший СССР

Молдавия попросила США о поддержке для армии и МВД

Глава МИД Попшой: Молдавия попросила США о поддержке для армии и МВД
Михай Попшой

Михай Попшой. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия попросила США о поддержке для различных государственных органов из сферы обороны и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой, пишет РИА Новости со ссылкой на Newsmaker.

«Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности», — заявил он. По словам главы ведомства, у всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам, а также укреплять безопасность в широком смысле.

Попшой подчеркнул, что он провел «воодушевляющие» переговоры на этот счет с представителями правительства Соединенных Штатов, Белого дома и Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что в Молдавии в многонациональных учениях JCET-2024 принимают участие военные из Румынии и США. «Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими спецназовцами, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами», — сообщило Минобороны республики.

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      Марина Совина
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