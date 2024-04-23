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19:16, 23 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о катастрофе из-за отсутствия людей

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о катастрофе на Украине из-за отсутствия людей

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о катастрофе в стране из-за отсутствия людей. Интервью политика доступно на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).

«На Украине вообще катастрофа. (…) На Украине вообще нельзя набрать [призывников] — вот о чем речь», — рассказал Соскин.

По его словам, мужчины не хотят идти воевать из-за отсутствия мотивации. Он напомнил, что российский ВВП примерно в десять раз больше украинского, а население страны превышает украинское в пять раз.

Ранее Олег Соскин заявил, что Украина к осени превратится в «руину имени [президента страны] Владимира Зеленского». Он также отметил, что к сентябрю в стране будут полностью разрушены главные железнодорожные вокзалы в столице и крупных городах, а также выведена из строя вся теплоэлектрическая генерация.

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      Валентин Карант
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