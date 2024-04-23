Неизлечимо больная Селин Дион высказалась о возвращении на сцену

Тяжелобольная Селин Дион заявила, что «тело скажет» ей о возвращении на сцену

Неизлечимо больная канадская певица Селин Дион высказалась о возвращении на сцену. Ее слова приводит Vogue.

Исполнительница заявила, что последние несколько лет она не знает, сможет ли снова выступать. «Тело скажет мне. Но, с другой стороны, мне так не хочется просто ждать», — призналась Дион.

Певица, страдающая от синдрома мышечной скованности, заявила о тяжелом моральном состоянии. Дион призналась, что старается жить с недугом, но с каждым днем ей становится все труднее. «Но кое-чего у меня не отнять, и это воля, это страсть, мечта, решительность», — заключила она.

Ранее родственница исполнительницы рассказала, что Дион не удается контролировать мышечные спазмы из-за болезни, а ее близкие не могут помочь ей облегчить боль.

В 2023 году певица потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее заболевания. Сестра артистки Клодетт Дион сообщила СМИ, что от малоизученного недуга Селин пока не изобретено лекарства.