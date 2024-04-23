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17:08, 23 апреля 2024Россия

Обруганная мигрантом российская спортсменка отреагировала на его извинения

Спортсменка Алексеева об извинениях обругавшей ее мигранта: им грош цена

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Выступающая в UFC россиянка Ирина Алексеева заявила, что хотела бы депортации обругавшего ее мигранта. О своей реакции на ролик с извинениями она рассказала РИА Новости.

Ранее спортсменка сняла видео, на котором показала преградившего ей дорогу иностранца. Мужчина назвал Алексееву, одетую в шорты и майку, свиньей и заявил, что «у нас так не ходят». Позже он записал видео с извинениями.

Россиянка обратила внимание на неискренность попросившего прощения иностранца. «Грош цена его извинению», — сказала она и отметила, что своими словами мигрант оскорбил не ее лично, а всех российских девушек. «Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны», — подчеркнула спортсменка.

Алексеева заявила, что мигрант хотел переехать ее на автомобиле и добавила, что считает справедливым депортацию иностранца из России.

Ранее аналогичный случай произошел в Московской области, где мигрант ударил совершавшую пробежку девушку. Причиной своего поступка он впоследствии назвал одежду горожанки, которая показалась ему слишком откровенной. На пояснения пострадавшей, что она занимается спортом, мужчина задал встречный вопрос. «Девушка может быть спортсменкой?» — поинтересовался иностранец.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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