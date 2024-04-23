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17:32, 23 апреля 2024Путешествия

Пассажирку американской авиакомпании нашли бездыханной на рейсе в Африку

Punch: пассажирку Delta Air Lines нашли мертвой на рейсе в Лагос

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажирку американской авиакомпании Delta Air Lines нашли бездыханной во время полета в Африку. Об этом пишет Punch.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, на рейсе из Атланты, США, в Лагос, Нигерия. Примерно за три часа до прибытия в точку назначения у женщины начались проблемы со здоровьем, спасти ее не удалось.

По данным источника, на этом же рейсе случилась еще одна непредвиденная ситуация: из-за сильной грозы пилоты были вынуждены сменить курс и совершить посадку в Ломе, Того. В итоге в Лагос самолет прилетел с задержкой примерно на 8,5 часа.

Ранее в Италии пассажир самолета авиакомпании Ryanair потерял сознание во время полета с беременной женой. У 33-летнего мужчины случился сердечный приступ.

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      Алина Черненко
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