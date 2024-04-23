Подрезавшего россиянок со словами «у нас так не ходят» мигранта депортируют

Подрезавшего девушек со словами «у нас так не ходят» мигранта выдворят из России

Мигранта, который в Челябинске на автомобиле подрезал девушек со словами «у нас так не ходят», выдворят из России. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По их данным, 24-летнего уроженца Таджикистана заставили извиниться и оштрафовали. На данный момент планируется депортировать его в Душанбе.

Девушки, с которыми вступил в перепалку мигрант, настаивают, чтобы за его выдворением проследили судебные приставы.

Об инциденте стало известно 23 апреля. Гражданин Таджикистана подрезал девушку в показавшейся ему слишком открытой одежде и назвал ее свиньей. По словам девушки, преградивший ей дорогу мигрант заявил, что «у нас так не ходят». «Уезжай туда, где у вас так не ходят», — посоветовала она.