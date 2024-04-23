Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 23 апреля 2024Россия

Подрезавшего россиянок со словами «у нас так не ходят» мигранта депортируют

Подрезавшего девушек со словами «у нас так не ходят» мигранта выдворят из России

Кадр: Telegram-канал SHOT

Мигранта, который в Челябинске на автомобиле подрезал девушек со словами «у нас так не ходят», выдворят из России. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По их данным, 24-летнего уроженца Таджикистана заставили извиниться и оштрафовали. На данный момент планируется депортировать его в Душанбе.

Материалы по теме:
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

Девушки, с которыми вступил в перепалку мигрант, настаивают, чтобы за его выдворением проследили судебные приставы.

Об инциденте стало известно 23 апреля. Гражданин Таджикистана подрезал девушку в показавшейся ему слишком открытой одежде и назвал ее свиньей. По словам девушки, преградивший ей дорогу мигрант заявил, что «у нас так не ходят». «Уезжай туда, где у вас так не ходят», — посоветовала она.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МЧС Чечни обещал изнасиловать задержавших его полицейских. Генерала отбили «ахматовцы» с оружием

      Центр Хруничева переобозначил сроки запуска водородной «Ангары»

      Гуцул заявила об угрозе расправы Кишинева над жителями Гагаузии

      Подрезавшего россиянок со словами «у нас так не ходят» мигранта депортируют

      США подготовили Украине пакет помощи в один миллиард долларов

      Мэр города в Колумбии потерял штаны на сцене и попал на видео

      Пассажирский Boeing потерял колесо при взлете и попал на видео

      В работе соцсети X произошел сбой

      Предсказана рекордная жара предстоящим летом

      Молдавия назвала провокацией учения российских миротворцев в ПМР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше